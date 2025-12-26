Объем IT-экспорта Казахстана составил 1 млрд долларов
Ключевым элементом развития цифровой экономики Казахстана остается экосистема Astana Hub. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства за год, передает BAQ.KZ.
По его словам, эта площадка на сегодня объединяет порядка двух тысяч IT-компаний. В 2025 году сеть хаба включает 20 региональных и 4 международных площадки. Выручка участников достигла 800 млрд тенге, продемонстрировав рост на 20%, а объем IT-экспорта страны составил $1 млрд.
"Через международные хабы более 100 казахстанских стартапов вышли на зарубежные рынки. В экосистеме сформирован первый технологический единорог региона – Higgsfield.ai. Для развития венчурного финансирования создана Qazaqstan Venture Group с целевым объемом $1 млрд, из которых на текущий момент привлечено $115 млн", — добавил Жаслан Мадиев.
