Объем льготного кредитования АПК впервые достиг 1 трлн тенге
Доля элитных семян выросла с 9,5% до 11,5%.
Меры государственной поддержки позволили фермерам строго соблюдать агротехнологические требования и повысить урожайность. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства, передаёт BAQ.KZ.
По словам министра, значительное влияние оказали инструменты раннего финансирования и льготного кредитования.
"В этом году в рамках программы раннего льготного кредитования объем финансирования впервые достиг 1 трлн тенге. Это позволило аграриям своевременно провести посевную и внедрить современные технологии", — отметил Сапаров.
По итогам вегетационного сезона внесено 1,8 млн тонн минеральных удобрений, что составляет 56% от научно обоснованной потребности. Доля элитных семян выросла с 9,5% до 11,5%.
Программа раннего финансирования будет продолжена и в следующем году: с 1 октября начался прием заявок на весенне-полевые работы 2026 года, а во второй декаде ноября стартует механизм револьверного кредитования. Он позволит аграриям ежегодно получать кредит под одно обеспечение.
"Это создаст устойчивую систему поддержки фермеров, сократит зависимость от сезонного финансирования и позволит заранее планировать работы", — подчеркнул министр.
