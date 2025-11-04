Меры государственной поддержки позволили фермерам строго соблюдать агротехнологические требования и повысить урожайность. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства, передаёт BAQ.KZ.

По словам министра, значительное влияние оказали инструменты раннего финансирования и льготного кредитования.

"В этом году в рамках программы раннего льготного кредитования объем финансирования впервые достиг 1 трлн тенге. Это позволило аграриям своевременно провести посевную и внедрить современные технологии", — отметил Сапаров.

По итогам вегетационного сезона внесено 1,8 млн тонн минеральных удобрений, что составляет 56% от научно обоснованной потребности. Доля элитных семян выросла с 9,5% до 11,5%.

Программа раннего финансирования будет продолжена и в следующем году: с 1 октября начался прием заявок на весенне-полевые работы 2026 года, а во второй декаде ноября стартует механизм револьверного кредитования. Он позволит аграриям ежегодно получать кредит под одно обеспечение.