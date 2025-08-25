В Казахстане активно реализуются меры по укреплению несырьевого экспорта, озвученные в Послании Президента "Справедливый Казахстан", передает BAQ.KZ.

По поручению Главы государства создано Экспортно-кредитное агентство, предоставляющее полный спектр финансовых инструментов по принципу "одного окна". За первые семь месяцев 2025 года объем оказанной поддержки вырос более чем на 200 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 394 млрд тенге. На малый и средний бизнес приходится 71% всех поддержанных проектов, а доля продукции среднего и высокого передела достигает 83%.

Для усиления продвижения казахстанских товаров за рубежом формируется международная инфраструктура. В Китае открыты партнерские офисы и национальные павильоны в городах Чэнду, Урумчи, Нанкин и провинции Шаньдун, в Узбекистане — торговый павильон в международном центре "Термез".

Кроме того, проводятся торгово-экономические миссии в странах приоритетного экспорта, и казахстанские товары продвигаются на международных электронных площадках, включая jd.com, Doiyin, Alibaba, а скоро — и на Amazon, отметил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.