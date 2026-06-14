Во второе воскресенье июня в Казахстане ежегодно отмечается День работников легкой промышленности. Профессиональный праздник является признанием вклада специалистов отрасли в развитие отечественного производства, обеспечение внутреннего рынка качественной продукцией и укрепление промышленного потенциала страны. Сегодня в отрасли трудятся тысячи специалистов, чей ежедневный труд способствует модернизации производств, развитию новых направлений и повышению конкурентоспособности казахстанской продукции.

Легкая промышленность является социально значимой и демонстрирует пять лет уверенного роста.

По итогам 2025 года объем производства продукции легкой промышленности увеличился на 22,6% по сравнению с 2024 годом и составил 259,5 млрд тенге. Основным драйвером роста выступила текстильная отрасль, объем производства которой достиг 159 млрд тенге.

Отрасль остается одним из наиболее быстрорастущих сегментов обрабатывающей промышленности. По итогам января-апреля 2026 года объем производства в отрасли достиг 77,1 млрд тенге, а индекс физического объема составил 225,2%.

Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в текстильном производстве, объем которого составил 46 млрд тенге с индексом физического объема 296%. Производство одежды достигло 25,2 млрд тенге (ИФО – 135,8%), кожаной и относящейся к ней продукции – 5,8 млрд тенге (ИФО – 142%).

Сегодня легкая промышленность объединяет более 1,4 тыс. предприятий и обеспечивает занятость свыше 18 тыс. человек. В структуре отрасли преобладают предприятия по производству одежды, на долю которых приходится более половины всех действующих компаний.

Для дальнейшего развития отрасли Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан ведется работа по утверждению Комплексного плана развития легкой промышленности на 2026-2030 годы.

Документ предусматривает внедрение новых инструментов поддержки отечественных производителей. В частности, планируется реализация механизма соглашений о повышении локализации, который позволит увязать предоставление государственной поддержки с обязательствами бизнеса по увеличению доли отечественного содержания.

Дополнительно прорабатываются меры налогового стимулирования, включая применение нулевых ставок корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость при усилении цифрового контроля.

Одним из ключевых направлений остается развитие текстильного производства. В стране реализуется Дорожная карта по созданию хлопково-текстильного кластера, а также продолжается работа по привлечению инвестиций и развитию глубокой переработки сырья.

С 2023 года через механизмы льготного финансирования АО «Фонд развития промышленности» уже одобрено и профинансировано шесть проектов легкой промышленности на общую сумму 10,2 млрд тенге.

Продолжается и работа по повышению прозрачности рынка. В стране внедряются механизмы маркировки и прослеживаемости товаров легкой промышленности, что позволит снизить долю теневого оборота и обеспечить добросовестную конкуренцию.

Для привлечения инвесторов предприятия отрасли могут воспользоваться преференциями специальных экономических зон. Легкая промышленность включена в перечень приоритетных видов деятельности десяти СЭЗ страны, что обеспечивает бизнесу доступ к готовой инфраструктуре, налоговым льготам и мерам государственной поддержки.

Значительный вклад в развитие отрасли вносят инвестиционные проекты. В 2025 году в рамках Единой карты индустриализации введены в эксплуатацию девять проектов с созданием более 520 рабочих мест.

Одним из крупнейших проектов стало подписание инвестиционного соглашения по реализации интегрированного проекта полного цикла хлопчатобумажной промышленности с ТОО «Туркестан текстиль». Реализация проекта направлена на формирование современных производственных цепочек и увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

До конца 2026 года в отрасли планируется реализация еще 9 инвестиционных проектов, что позволит создать дополнительные новые рабочие места и укрепить промышленный потенциал страны.