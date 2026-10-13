Объем строительных работ достиг 7,8 трлн теңге

За январь–сентябрь 2026 года объем строительных работ в Казахстане составил около 7,8 трлн теңге, увеличившись на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Строительство и ввод жилья

В большинстве регионов отмечается положительная динамика строительных работ. Наиболее высокие показатели зафиксированы в области Ұлытау, Атырауской области и Шымкенте. Снижение отмечено в области Жетісу, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях.

За девять месяцев введено в эксплуатацию 13,2 млн кв. м жилья – на 2,7% больше, чем годом ранее. Рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольшее увеличение отмечено в Алматинской области – на 16%, Мангистауской – на 12% и Павлодарской – на 11,4%.

Новые промышленные проекты

Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 8,6%. Основным фактором роста стал ввод новых мощностей.

В стране запущены 106 проектов общей стоимостью 642,3 млрд теңге, создано около 8 тыс. постоянных рабочих мест. Налажен выпуск продукции, ранее не производившейся в Казахстане, в том числе сульфата натрия, систем капельного орошения, ламината и алюминиевых капсул для кофемашин.

До конца года планируется реализовать 200 инвестиционных проектов общей стоимостью 1,7 трлн теңге.

Рост производства по отраслям

В машиностроении производство увеличилось на 22,8%. За девять месяцев выпущено около 144 тыс. автотранспортных средств, включая 136,5 тыс. легковых автомобилей, более 1,8 тыс. автобусов и 5,8 тыс. единиц грузовой и специальной техники.

В легкой промышленности рост составил 62,4%, в химической – 23,4%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 18,1%, строительных материалов – 5,9%.

Для расширения локализации и привлечения международных производителей, включая Samsung, предлагается продлить освобождение от НДС при реализации бытовой техники. Сейчас льгота действует до конца 2027 года.

Поддержка металлургии

Для обеспечения металлургических предприятий сырьем увеличены поставки медного, цинкового и золотосодержащего сырья, возобновлены поставки цинкового концентрата. Также достигнуты договоренности об импорте необходимого сырья.

Кроме того, планируется внедрить новую методику расчета тарифов на переработку медного концентрата. Это должно повысить привлекательность переработки внутри страны и сократить его вывоз.