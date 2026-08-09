Объем строительных работ в Казахстане за полгода превысил 4 трлн тенге

Объем строительных работ в Казахстане по итогам первого полугодия 2026 года достиг 4,1 трлн тенге, увеличившись на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Министерство промышленности и строительства РК.

По итогам 2025 года объем выполненных строительных работ составил 10,7 трлн тенге, что на 17,5% больше показателя 2024 года.

Рост отрасли связан с реализацией крупных инфраструктурных проектов, активным строительством жилья и увеличением инвестиционной активности. На сегодняшний день строительный сектор формирует около 6% ВВП Казахстана.

В Министерстве промышленности и строительства отмечают, что дальнейшему развитию отрасли должно способствовать вступление в силу нового Строительного кодекса. Документ предусматривает усиление контроля за качеством и безопасностью строительства, внедрение цифровых механизмов и совершенствование государственного архитектурно-строительного надзора.

В частности, новые нормы предусматривают увеличение гарантийных сроков эксплуатации объектов, обязательный учет сейсмических рисков при проектировании, цифровой контроль деятельности строительных организаций и более оперативное реагирование на выявленные нарушения.

Одновременно Казахстан наращивает производство отечественных строительных материалов. Доля местных производителей на внутреннем рынке уже превышает 70%, а потребности отрасли обеспечивают более 3 тысяч предприятий.

В 2026 году планируется реализовать 48 инвестиционных проектов по производству строительных материалов. Общая стоимость проектов составляет 202,2 млрд тенге. Ожидается создание более 3,5 тысячи новых рабочих мест.

Отдельное внимание уделяется обеспечению отрасли кадрами. В строительной сфере Казахстана сегодня работают более 380 тысяч человек, включая строителей, архитекторов, проектировщиков, инженеров и других специалистов.

В ведомстве считают, что развитие кадрового потенциала и технологий, а также повышение требований к качеству строительства позволят сохранить высокие темпы роста отрасли и продолжить модернизацию инфраструктуры страны.