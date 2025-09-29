За январь–июнь 2025 года объем услуг по операциям с недвижимым имуществом в Казахстане составил 1,4 трлн тенге, что на 35,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Основная часть услуг пришлась на аренду и управление жилой недвижимостью — 681,5 млрд тенге. Значительные объемы зафиксированы в сегменте аренды и управления бизнес-центрами, офисами и административными зданиями — 180,9 млрд тенге, а также торговой недвижимостью и многофункциональными комплексами — 136,7 млрд тенге.

Операции по покупке и продаже многоквартирных и жилых домов составили 75 млрд тенге, а по прочей недвижимости — 4 млрд тенге. Самый низкий показатель отмечен в сегменте аренды выставочных и конференц-залов — 554,8 млн тенге.

По регионам лидером стал Алматы — 608,8 млрд тенге, далее следуют Астана (257,1 млрд тенге) и Восточно-Казахстанская область (97,4 млрд тенге).