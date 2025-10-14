Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на заседании Правительства доложил о ходе исполнения поручений Главы государства по развитию сельского хозяйства, передает корреспондент BAQ.KZ.

Министр отметил, что за 9 месяцев текущего года рост объемов валовой продукции сельского хозяйства составил 4,4% при плане 2,3%. Данный рост обеспечен за счет увеличения объемов производства в растениеводстве на 5,2%, в животноводстве на 3,4%.