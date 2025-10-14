  • 14 Октября, 11:40

Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 4,4% – МСХ

Сегодня, 10:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ Сегодня, 10:57
Сегодня, 10:57
22
Фото: BAQ.KZ

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на заседании Правительства доложил о ходе исполнения поручений Главы государства по развитию сельского хозяйства, передает корреспондент BAQ.KZ.

Министр отметил, что за 9 месяцев текущего года рост объемов валовой продукции сельского хозяйства составил 4,4% при плане 2,3%.  Данный рост обеспечен за счет увеличения объемов производства в растениеводстве на 5,2%, в животноводстве на 3,4%. 

"Беспрецедентная государственная поддержка, оказанная в текущем году, позволила аграриям в полной мере внедрить агротехнологии, что в свою очередь обеспечило рост производства в отрасли на фоне высокой базы прошлого года", – отметил Азат Султанов.

Самое читаемое

Наверх