Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 4,4% – МСХ
Сегодня, 10:57
Фото: BAQ.KZ
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на заседании Правительства доложил о ходе исполнения поручений Главы государства по развитию сельского хозяйства, передает корреспондент BAQ.KZ.
Министр отметил, что за 9 месяцев текущего года рост объемов валовой продукции сельского хозяйства составил 4,4% при плане 2,3%. Данный рост обеспечен за счет увеличения объемов производства в растениеводстве на 5,2%, в животноводстве на 3,4%.
"Беспрецедентная государственная поддержка, оказанная в текущем году, позволила аграриям в полной мере внедрить агротехнологии, что в свою очередь обеспечило рост производства в отрасли на фоне высокой базы прошлого года", – отметил Азат Султанов.
