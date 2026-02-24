На брифинге в Правительстве Казахстана первый вице-министр водных ресурсов и ирригации страны Нурлан Алдамжаров сообщил о текущем состоянии и финансировании проектов по восстановлению Северного Аральского моря, передает BAQ.KZ.

– Сейчас объём Северно-Аральского моря составляет 23 кубических километра. Данные поступают с официальных гидропостов РГП КАЗ «Гидромет», которые ежедневно мониторят состояние водоёма, — отметил Алдамжаров.

Он также рассказал о второй фазе проекта восстановления.

– Технико-экономическое обоснование находится на экспертизе и скоро будет утверждено. По финансированию мы работаем с международными организациями, в том числе со Всемирным банком. В ближайшее время объем финансирования будет определён, — добавил вице-министр.

Кроме того, Алдамжаров уточнил, что в 2023 году из бюджета на восстановление аварийных участков Кокоральской плотины было выделено порядка 4 миллиардов тенге. Проект будет завершён до конца текущего года.