До конца 2026 года в Северное Аральское море планируется направить еще 1,2 млрд кубометров воды, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

В ведомстве сообщили, что в Казахстане продолжается реализация комплекса мер по сохранению Северного Аральского моря. Для этого разработана вторая фаза совместного проекта со Всемирным банком, предусматривающая реконструкцию Кокаральской плотины.

В соответствии с Концепцией развития системы управления водными ресурсами до 2030 года ведется работа по увеличению объема воды в Северном Арале до 34 млрд кубометров.

С 1 октября 2025 года по сегодняшний день по реке Сырдарья в Северное Аральское море уже направлено 1,4 млрд кубометров воды. В текущий вегетационный период сброс составляет 40 кубометров в секунду.

По данным министерства, сейчас объем воды в Северном Аральском море достиг 23,5 млрд кубометров. По сравнению с прошлым годом соленость воды снизилась в среднем на 10% – до 7,9 промилле.

Положительные изменения отразились и на рыбной отрасли. За первое полугодие 2026 года в Северном Аральском море выловлено 4,2 тыс. тонн рыбы.