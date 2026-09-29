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  • Объем взаимной торговли между Казахстаном и Германией достиг 4,5 млрд долларов

Объем взаимной торговли между Казахстаном и Германией достиг 4,5 млрд долларов

29 Сентября 2026, 23:01
АВТОР
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Akorda.kz 29 Сентября 2026, 23:01
29 Сентября 2026, 23:01
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Фото: Akorda.kz

Президент и Канцлер продолжили переговоры с участием членов делегаций двух стран, сообщает Акорда.

Глава нашего государства подчеркнул, что стратегическое партнерство Казахстана и Германии опирается на прочное политическое доверие, взаимные экономические интересы и тесные человеческие связи.

– Объем взаимной торговли в прошлом году достиг 4,5 млрд долларов, увеличившись на 13,4%. Совокупный приток инвестиций из Германии за 21 год достиг 8 млрд долларов. Хотел бы заверить, что обеспечение безопасности германских инвестиций находится на нашем особом контроле, – отметил Касым-Жомарт Токаев.


Особое внимание стороны уделили упрочению торгово-экономического сотрудничества. Как было подчеркнуто, на сегодняшний день совместный инвестиционный портфель насчитывает 40 промышленных проектов общей стоимостью около 54 миллиардов долларов. 

В этом контексте Президент Казахстана отметил продуктивную и слаженную работу Межправительственной рабочей группы и Казахстанско-Германского делового совета. 

Глава государства подчеркнул значимую роль Германии в современной мировой политике и экономике. По его словам, промышленная мощь, научная школа страны и культура ответственного труда немецкого народа заслуженно пользуются высоким международным авторитетом.

Президент Казахстана и Канцлер Германии также рассмотрели вопросы расширения культурно-гуманитарного взаимодействия, включая реализацию совместных инициатив в сфере образования и науки. 

Стороны выразили уверенность в том, что итоги официального визита Касым-Жомарта Токаева в Германию будут способствовать достижению еще больших результатов во имя благополучия и процветания двух стран.

По итогам переговоров Глава нашего государства пригласил Канцлера Фридриха Мерца посетить Казахстан с государственным визитом.

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