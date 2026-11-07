Объемы авто- и ж/д перевозок между Казахстаном и Таджикистаном составили 7 млн тонн
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В прошлом году объемы авто- и железнодорожных перевозок между странами составили порядка 7 млн тонн, сообщает Акорда.
Глава государства также указал на важность наращивания партнерства в транзитно-транспортной сфере.
– В прошлом году объемы авто- и железнодорожных перевозок между нашими странами увеличились на 8 и 15 процентов соответственно, составив порядка 7 млн тонн. Создаваемые для перевозчиков двух стран условия позволили сохранить положительную динамику и в текущем году. Достигнута договоренность уделить особое внимание цифровизации транспорта, которая обеспечит бесшовное движение грузов. Для дальнейшего развития этого направления будут изучены перспективы реализации приоритетных транспортно-логистических проектов. В этих целях действует двусторонняя Рабочая группа на уровне национальных железнодорожных компаний, которой поручено внести конкретные предложения по сотрудничеству, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Помимо этого, Президент отметил, что в ходе переговоров отдельное внимание уделено водно-энергетической сфере.
– Казахстан благодарен таджикской стороне за последовательную политику и поддержку в вопросах использования ресурсов трансграничных рек. И мы договорились продолжить конструктивное взаимодействие в данном направлении. В приоритете – внедрение цифровых решений в водной сфере, совместное развитие систем учета и мониторинга водных ресурсов, – заявил он.
По мнению Главы нашего государства, широкие перспективы для двух государств открывает сотрудничество в IT-секторе.
– За последние годы наша страна сформировала солидный задел в цифровизации государственных услуг и развитии технологий искусственного интеллекта. В рамках достигнутых ранее договоренностей таджикской стороне были переданы цифровые решения платформы электронного правительства. Специалисты из Таджикистана успешно завершили курсы стажировок в передовых IT-школах Казахстана. На базе Таджикского технического университета имени М.Осими функционирует совместный факультет информационных технологий при участии Евразийского национального университета имени Л.Гумилева. Уверен, подобные проекты будут способствовать технологическому прогрессу наших стран. Для систематизации масштабной работы по всем направлениям мы предложили разработать и принять Комплексный план сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном до 2030 года, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
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