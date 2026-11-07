Объемы авто- и ж/д перевозок между Казахстаном и Таджикистаном составили 7 млн тонн

В прошлом году объемы авто- и железнодорожных перевозок между странами составили порядка 7 млн тонн, сообщает Акорда.

Глава государства также указал на важность наращивания партнерства в транзитно-транспортной сфере.

– В прошлом году объемы авто- и железнодорожных перевозок между нашими странами увеличились на 8 и 15 процентов соответственно, составив порядка 7 млн тонн. Создаваемые для перевозчиков двух стран условия позволили сохранить положительную динамику и в текущем году. Достигнута договоренность уделить особое внимание цифровизации транспорта, которая обеспечит бесшовное движение грузов. Для дальнейшего развития этого направления будут изучены перспективы реализации приоритетных транспортно-логистических проектов. В этих целях действует двусторонняя Рабочая группа на уровне национальных железнодорожных компаний, которой поручено внести конкретные предложения по сотрудничеству, – сказал Касым-Жомарт Токаев.



Помимо этого, Президент отметил, что в ходе переговоров отдельное внимание уделено водно-энергетической сфере.

– Казахстан благодарен таджикской стороне за последовательную политику и поддержку в вопросах использования ресурсов трансграничных рек. И мы договорились продолжить конструктивное взаимодействие в данном направлении. В приоритете – внедрение цифровых решений в водной сфере, совместное развитие систем учета и мониторинга водных ресурсов, – заявил он.



По мнению Главы нашего государства, широкие перспективы для двух государств открывает сотрудничество в IT-секторе.