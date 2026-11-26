Обещал новые iPhone, а оставлял без денег: чем закончилась афера в Астане
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Житель Восточно-Казахстанской области заработал на доверчивости покупателей более миллиона тенге, продавая в интернете несуществующие смартфоны iPhone. Получив предоплату, мужчина блокировал телефоны клиентов и оставлял деньги себе. В результате пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетний.
Как сообщили в прокуратуре Астаны, мошенническую схему организовал 31-летний мужчина. Он размещал объявления о продаже смартфонов на рекламных интернет-площадках, привлекая покупателей привлекательными предложениями.
После получения предоплаты продавец прекращал общение с клиентами, блокировал их номера и не собирался отправлять обещанный товар. Полученные деньги он тратил на личные нужды.
Общий ущерб четырем потерпевшим составил 1 млн 50 тыс. тенге.
В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимого. Суд признал мужчину виновным и назначил ему три года лишения свободы. Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба удовлетворены в полном объеме.
В прокуратуре столицы призвали казахстанцев соблюдать осторожность при покупках через интернет и не переводить деньги незнакомым продавцам до получения товара.
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