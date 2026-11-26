Житель Восточно-Казахстанской области заработал на доверчивости покупателей более миллиона тенге, продавая в интернете несуществующие смартфоны iPhone. Получив предоплату, мужчина блокировал телефоны клиентов и оставлял деньги себе. В результате пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетний.

Как сообщили в прокуратуре Астаны, мошенническую схему организовал 31-летний мужчина. Он размещал объявления о продаже смартфонов на рекламных интернет-площадках, привлекая покупателей привлекательными предложениями.

После получения предоплаты продавец прекращал общение с клиентами, блокировал их номера и не собирался отправлять обещанный товар. Полученные деньги он тратил на личные нужды.

Общий ущерб четырем потерпевшим составил 1 млн 50 тыс. тенге.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимого. Суд признал мужчину виновным и назначил ему три года лишения свободы. Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба удовлетворены в полном объеме.

В прокуратуре столицы призвали казахстанцев соблюдать осторожность при покупках через интернет и не переводить деньги незнакомым продавцам до получения товара.