Обещал установить потолки и изготовить мебель: житель Астаны обманул 15 человек на 21 млн тенге
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В Астане осуждён мужчина, который под видом оказания услуг по установке натяжных потолков и изготовлению мебели обманул 15 граждан. Общая сумма причинённого ущерба превысила 21 млн тенге, сообщили в прокуратуре столицы.
Как установлено в суде, мужчина, имевший опыт работы в сфере установки натяжных потолков, изготовления и продажи мебели, размещал объявления в Instagram. После обращения клиентов он заключал с ними договоры и получал предоплату наличными либо банковскими переводами.
Однако после получения денег мужчина переставал выходить на связь и не выполнял взятые на себя обязательства. Таким образом, от его действий пострадали 15 человек.
Государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимого. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Кроме того, гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба удовлетворены.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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