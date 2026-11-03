Обещал установить потолки и изготовить мебель: житель Астаны обманул 15 человек на 21 млн тенге

В Астане осуждён мужчина, который под видом оказания услуг по установке натяжных потолков и изготовлению мебели обманул 15 граждан. Общая сумма причинённого ущерба превысила 21 млн тенге, сообщили в прокуратуре столицы.

Как установлено в суде, мужчина, имевший опыт работы в сфере установки натяжных потолков, изготовления и продажи мебели, размещал объявления в Instagram. После обращения клиентов он заключал с ними договоры и получал предоплату наличными либо банковскими переводами.

Однако после получения денег мужчина переставал выходить на связь и не выполнял взятые на себя обязательства. Таким образом, от его действий пострадали 15 человек.

Государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимого. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба удовлетворены.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.