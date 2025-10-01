Обещал землю и работу: в Астане осудили крупного мошенника
Aферист обманул восемь человек на общую сумму более 49 млн тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане вынесен приговор мужчине, который под видом "помощника" с выгодными связями обманул восемь человек на крупную сумму, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру города Астаны.
Обещая содействие в покупке недвижимости и получении престижной работы, он присваивал деньги доверчивых граждан и тратил их на собственные нужды.
Как сообщили в прокуратуре столицы, один из потерпевших отдал злоумышленнику 7 миллионов тенге за якобы выгодную покупку земельного участка и помощь с трудоустройством в национальную компанию. Ни землю, ни работу он так и не получил.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что аферист обманул восемь человек на общую сумму более 49 миллионов тенге. Все обещания о недвижимости по заниженной цене и "своих людях" в госструктурах оказались ложью.
Государственный обвинитель представил в суде исчерпывающие доказательства вины подсудимого. Приговором суда мужчине назначено наказание — 7 лет лишения свободы. Кроме того, с него взыскан причинённый материальный ущерб. Приговор уже вступил в законную силу.
Прокуратура Астаны напоминает, что за мошенничество предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Самое читаемое
- От 10 до 30 тысяч тенге: какую поддержку получат пенсионеры?
- Клейковина падает: в Костанайской области урожай страдает из-за проблем с сушилками
- Что изменится с 1 октября в Казахстане?
- "Реал" разгромил "Кайрат" в матче ЛЧ в Алматы
- Трагедия на трассе Алматы — Бишкек: восемь жизней унесла страшная авария