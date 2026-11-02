Обещала гранты и дипломы: в Уральске раскрыли схему обмана в сфере образования

В Уральске женщину подозревают в мошенничестве под предлогом помощи с образовательными вопросами. Она предлагала жителям Западно-Казахстанской области содействие в получении государственных грантов и решении проблем с учебой, после чего присваивала их деньги.

Один из случаев стал известен в сентябре, когда в полицию обратилась местная жительница.

Ее сын учился на платном отделении одного из университетов. Подозреваемая заявила, что может помочь перевести студента на государственный образовательный грант. Женщина передала ей деньги, но перевод так и не состоялся.

После обращения потерпевшей полицейские начали проверку и установили, что подобным способом пострадали другие жители региона.

По данным следствия, подозреваемая находила людей, которым требовалась помощь в сфере образования, предлагала решить их вопросы за вознаграждение и забирала полученные средства.