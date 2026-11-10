Обещала квартиры, собирала депозиты: казахстанка обманула арендаторов на миллионы

Объявление о привлекательной аренде квартиры может оказаться ловушкой. В Казахстане 37-летняя жительница столицы размещала фейковые предложения о сдаче жилья в разных городах страны, представлялась собственницей и собирала с доверчивых арендаторов предоплату. В результате без денег остались 13 человек, а общий ущерб превысил 2,1 млн тенге.

Женщина действовала через популярную рекламную платформу. Потенциальным жильцам она предлагала квартиры, убеждала перевести депозит или аванс, после чего полученные деньги тратила на личные нужды.

Примечательно, что ранее она уже имела судимость и отсрочку наказания за аналогичные преступления. Однако это не остановило её от новых мошеннических действий.

Суд признал женщину виновной в неоднократном мошенничестве в отношении двух и более лиц. Ей назначили семь лет лишения свободы.

При этом исполнение наказания отсрочили на три года с учётом того, что на её иждивении находится несовершеннолетний ребёнок. Гражданские иски потерпевших о возмещении причинённого ущерба суд удовлетворил в полном объёме.

В прокуратуре призвали казахстанцев внимательнее относиться к аренде жилья и не торопиться с переводом денег.

Перед заключением договора рекомендуется проверить документы на квартиру, удостовериться в личности арендодателя и убедиться, что он действительно имеет право сдавать недвижимость. Переводить залог или предоплату до такой проверки не стоит.

В погоне за выгодным вариантом аренды важно не потерять главное – собственные деньги.