Обещала помочь с жильем и собрала 45 млн тенге: в Степногорске осудили мошенницу

Жительница Степногорска обещала людям помочь с приобретением жилья, получала от них деньги, но выполнять договоренности не собиралась. За два года потерпевшими по делу стали 20 человек, передает BAQ.KZ.

Схема работала с 2023 по 2024 год. Женщина входила в доверие к гражданам и предлагала содействие в покупке жилья.

Люди передавали ей деньги, рассчитывая решить квартирный вопрос. Как установил суд, реальной возможности выполнить обещанное у женщины не было, а полученными средствами она распоряжалась в личных целях.

В общей сложности 20 потерпевших лишились более 45 млн тенге.

Дело дошло до Степногорского городского суда, где вина подсудимой подтвердилась. Женщину признали виновной в неоднократном мошенничестве в крупном размере по части 3 статьи 190 УК РК.

Ей назначили 4 года 6 месяцев лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

В прокуратуре призвали жителей осторожнее относиться к предложениям помочь с покупкой жилья на выгодных условиях и перед передачей денег проверять документы, полномочия посредников и законность сделки.