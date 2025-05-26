Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды "Sincere Systems Group", передаёт BAQ.KZ.

Организаторы пирамиды, позиционируя себя представителями компании из Великобритании, предлагали гражданам инвестировать денежные средства в различные коммерческие направления, в том числе выращивание и глобальную реализацию медицинского каннабиса.

Для убеждения клиентов в сохранности инвестиций создан сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги.

Полученные денежные средства подозреваемые использовали в личных целях.

Общий ущерб составил свыше 52 млн тенге.

С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью 76 млн тенге наложен арест: земельный участок, кемпинг в г.Темиртау, а также квартиру с паркингом в г.Астана.

Одна из подозреваемых помещена под домашний арест, вторая — находится под подпиской о невыезде.

Досудебное расследование окончено, материалы дела переданы сторонам для ознакомления.