Под вывеской известного бренда и обещаниями инвестиционного заработка супруги привлекали деньги казахстанцев, предлагая им специальные пакеты и дополнительные выплаты за новых участников. В итоге в финансовую схему оказались вовлечены 21 человек, а ее организаторы предстали перед судом.

Как сообщили в прокуратуре области Жетысу, деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды пресекли при координации надзорного органа. Схему организовали двое местных жителей, которые действовали под прикрытием бренда «CVK».

Супруги предлагали гражданам приобретать так называемые инвестиционные пакеты, обещая доход от вложенных средств. Но одной лишь доходностью участников не ограничивали: за привлечение новых вкладчиков предусматривались дополнительные бонусы – денежные выплаты и подарки.

В результате противоправной деятельности пострадал 21 вкладчик.

Суд признал супругов виновными в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой по части 2 статьи 217 Уголовного кодекса Казахстана. Каждый из них получил наказание в виде двух лет и четырех месяцев ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

В прокуратуре напоминают: обещания высокой доходности, гарантированной прибыли и вознаграждений за привлечение новых участников могут быть признаками финансовой пирамиды.

Перед вложением денег гражданам рекомендуют проверять законность деятельности инвестиционных организаций, наличие необходимых разрешений и не доверять сомнительным предложениям.

В подобных схемах привлекательная доходность нередко оказывается лишь приманкой. А когда поток новых участников иссякает, расплачиваться за обещанный заработок приходится тем, кто поверил в легкие деньги.