Обещали сверхдоходы: 515 казахстанцев пострадали от финансовой пирамиды

Обещание доходности в 70% стало приманкой для сотен граждан, которые вложили деньги в финансовую пирамиду «ХАС». В результате ущерб составил почти 3 млрд тенге. В Павлодаре завершено судебное рассмотрение дел в отношении организаторов и участников схемы.

Как работала схема

В 2022-2023 годах уроженец Северо-Казахстанской области создал преступную группу. В нее вошли его знакомые, а также жители Астаны и Павлодарской области.

Участники группы привлекали денежные средства граждан из Астаны, Алматы, Павлодара, Экибастуза и других городов страны, обещая им высокую доходность.

Поверив обещаниям о доходе в 70%, 376 граждан передали участникам пирамиды более 2 млрд тенге.

Что установил суд

Организатор преступной группы признан виновным и осужден к лишению свободы. Другим участникам назначены различные виды и сроки наказания.

Кроме того, в доход государства обращено имущество, приобретенное на преступные доходы. Среди конфискованного – земельные участки и квартиры в Астане и Павлодаре, 18 автомобилей, а также денежные средства на сумму более 300 млн тенге.

Приговор вступил в законную силу.

Сколько потерпевших выявили

После завершения основного дела работа по защите прав граждан продолжилась. В ходе дальнейшего расследования были установлены еще 139 потерпевших.

Им был причинен ущерб на сумму 882 млн 854 тыс. 500 тенге. По вновь выявленным обстоятельствам проведено расследование, собрана доказательственная база, после чего уголовное дело направили в суд.

Что решил суд

В ходе судебного процесса государственный обвинитель представил доказательства, раскрыл механизм преступной схемы и ее последствия для потерпевших.

Особое внимание было уделено защите имущественных интересов граждан и восстановлению их нарушенных прав.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя. Виновные лица осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Сколько удалось защитить

В результате принятых мер обеспечена защита прав 515 граждан. Общая сумма причиненного им ущерба составила около 3 млрд тенге.

Часть средств уже реально возмещена потерпевшим.

Прокуратура продолжает работу по выявлению и пресечению незаконных схем привлечения денежных средств. В ведомстве отмечают, что важно не только привлечь виновных к ответственности, но и добиться реального восстановления нарушенных прав граждан.

В надзорном органе напоминают, что обещание гарантированной сверхприбыли за короткий срок – один из ключевых признаков финансовой пирамиды.

Перед тем как передавать деньги, необходимо проверить законность деятельности организации и наличие у нее соответствующих разрешений.