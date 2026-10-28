Обещали золотые горы: жители Актобе потеряли более 3 млн теңге

В Актобе двое горожан поверили в возможность быстро разбогатеть на перепродаже золотых украшений. Вложенные деньги им обещали удвоить, но вместо прибыли они лишились 3,15 млн теңге. После получения переводов организаторы «золотого бизнеса» исчезли.

Мошенники размещали в социальных сетях объявления об инвестициях в перепродажу ювелирных изделий. Потенциальных клиентов привлекали обещаниями высокого дохода и быстрого возврата вложений.

Одним из пострадавших стал 33-летний житель Актобе, который перевел неизвестным 1,5 млн теңге. Еще один горожанин поверил обещаниям «золотых» дивидендов и отправил мошенникам 1,65 млн теңге.

Как только деньги поступили на счета, авторы заманчивых предложений перестали выходить на связь и удалили свои страницы в социальных сетях.

По обоим фактам полиция проводит расследование по статье «Мошенничество».

Полицейские предупреждают, что обещания удвоить вложения за короткий срок, особенно при инвестициях в золото, криптовалюту или акции, часто служат приманкой для мошенников. Перед переводом денег необходимо проверять, кто предлагает вложить средства и на каких условиях.