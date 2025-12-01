В Астане вынесен приговор по делу о крупном мошенничестве под видом предоставления образовательных услуг за рубежом, передает BAQ.KZ. Жительница столицы, представившаяся учредителем образовательного центра, обманула 52 граждан на общую сумму 152 млн тенге, предлагая им несуществующие программы обучения в Европе.

По данным следствия, женщина активно продвигала свои услуги через социальные сети и средства массовой информации. Она обещала клиентам гарантированное поступление в зарубежные вузы и международные сертификаты, которые, по её словам, освобождали от годичного языкового обучения. Однако ни обучение, ни обещанные документы фактически не предоставлялись.

Как установлено, компания, от имени которой действовала осуждённая, не имела международной аккредитации и не могла оказывать заявленные услуги. Одной из потерпевших, рассчитывавшей подготовить ребёнка к обучению в Европе, мошенница причинила ущерб почти на 3 млн тенге.

Следствие доказало, что женщина заключала договоры исключительно в рамках преступного намерения, не имея возможности исполнить обязательства. Похищенными средствами она распоряжалась в личных целях. Несмотря на представленные доказательства, в суде она свою вину не признала.

Приговором суда осуждённой назначено шесть лет лишения свободы с запретом на занятие деятельностью, связанной с организацией образовательных учреждений, сроком на семь лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме.

Прокуратура столицы напоминает, что за мошенничество казахстанское законодательство предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.