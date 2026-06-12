Обещают любовь, а забирают деньги: полиция раскрыла схему интернет-аферистов

Полицейские области Абай предупредили жителей о распространенной схеме интернет-мошенничества, основанной на установлении доверительных и романтических отношений через социальные сети и мессенджеры. Как сообщили в полиции, злоумышленники представляются иностранными предпринимателями, военнослужащими или состоятельными людьми, используя поддельные фотографии и вымышленные биографии.

На протяжении длительного времени они поддерживают общение с жертвой, формируя эмоциональную привязанность и доверие. После этого мошенники начинают просить деньги, ссылаясь на различные жизненные трудности. Среди наиболее распространенных предлогов — проблемы с банковскими счетами, задержка зарплаты, необходимость оплаты доставки посылки или срочная финансовая помощь. В полиции отметили, что сначала злоумышленники обычно просят небольшие суммы, однако со временем размер переводов может увеличиваться.

В результате потерпевшие нередко теряют значительные средства, оформляют кредиты или продают имущество. Правоохранители призвали граждан не переводить деньги людям, с которыми они знакомы только по переписке, не сообщать личные данные и реквизиты банковских карт, а при возникновении подозрений обращаться в полицию.