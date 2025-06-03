В Казахстане реализуются новые проекты по теплоизоляционным материалам и гипсокартону. Благодаря их запуску планируется достичь 60–70% обеспеченности внутреннего рынка. Об этом сообщил на брифинге в правительстве заместитель председателя QazIndustry Айдар Кожахметов, передает BAQ.KZ.

Этих показателей планируется достичь в ближайшие четыре-пять лет.

"В зависимости от реализации проектов и сроков ввода их в эксплуатацию, в дальнейшем, по мере загрузки предприятий, будут обеспечены потребности внутреннего рынка", - сказал на брифинге Айдар Кожахметов.

Что касается арматуры, металлургические предприятия республики обладают достаточными мощностями для полного покрытия внутреннего спроса. Однако в настоящее время только около 50% отечественной арматуры остаётся на внутреннем рынке — остальное экспортируется в соседние страны в связи с рыночными условиями, добавил Айдар Кожахметов.

Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков, присутствующий также на брифинге, отметил, что отдельное внимание уделяется импортозамещению по конкретным товарным позициям. Подчёркивается, что подход к каждой из них должен быть индивидуальным, с опорой на реальный потенциал глубокой переработки и технологического развития.

"Наша задача — развивать как внутреннее производство, так и экспорт. Но важно понимать, что потребность в импортной продукции всё равно останется. Мы не ставим цель полностью закрыть рынок от внешних поставок", — сказал вице-министр.

Он подчеркнул, что правительство принимает меры по поддержке товапроизводителей, что способствует не только росту экономики, но и созданию новых рабочих мест.