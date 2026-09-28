Объездную дорогу вокруг Сарыагаша построят в четырехполосном исполнении

Строительство объездной дороги протяженностью 102 километра вокруг города Сарыагаш в Туркестанской области продолжается. Проект направлен на снижение транспортной нагрузки внутри города и повышение безопасности дорожного движения, передает BAQ.kz.

Новая дорога будет построена в четырехполосном исполнении по технической категории Iа. Реализация проекта рассчитана на 2026–2030 годы.

В настоящее время на строительных работах задействованы 470 специалистов и 326 единиц техники. Уже выполнены работы по устройству земляного полотна объемом более 1,26 млн кубометров. На участке протяженностью 36 километров снят плодородный слой почвы.

Также ведутся работы по установке водопропускных труб, строительству проездов для сельскохозяйственной техники и подготовке производственных баз и вахтовых городков.

Проект разделен на два участка. Первый протяженностью 55 километров, где проектные работы выполнены на 71%, второй — протяженностью 47,6 километра, с готовностью проектных работ на уровне 60%.

В рамках строительства предусмотрено возведение восьми транспортных развязок, 22 мостов, 21 переезда для сельскохозяйственной техники и 223 водопропускных труб.

Ожидается, что новая объездная дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы Сарыагаша, снизить нагрузку на городские улицы и улучшить движение по международным и межрегиональным направлениям.