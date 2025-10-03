Обладатель "Золотого мяча" Каннаваро возглавит сборную Узбекистана
Соглашение почти достигнуто.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Легендарный итальянский защитник и обладатель "Золотого мяча" 2006 года Фабио Каннаваро близок к тому, чтобы стать главным тренером сборной Узбекистана. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже достигли устного соглашения, и контракт с национальной командой должен быть подписан до 4 октября, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
Сборная Узбекистана, пробившаяся на чемпионат мира-2026, рассчитывает, что именитый специалист поможет команде достойно выступить на мундиале в Северной Америке. Для Каннаваро это станет первым опытом работы с национальной сборной.
Ранее 50-летний итальянец тренировал клубы в Азии, где добился определённых успехов, в частности в Китае. Попытки закрепиться в Европе оказались менее удачными: его работа в загребском "Динамо" завершилась спустя четыре месяца, а из итальянского "Удинезе" он был уволен после шести матчей.
Назначение Каннаваро станет одним из самых громких событий в истории узбекского футбола и серьёзным шагом в подготовке к предстоящему чемпионату мира.
Самое читаемое
- Три дня после снежного "армагеддона": В Костанае ликвидируют последствия непогоды
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- Фермеры Жамбылской области на грани краха: депутаты обратились к Бектенову
- В Караганде возвращают земли и расследуют "миллиардные" экологические нарушения
- Костанай и ЗКО привезут в Астану мясо, овощи и фрукты без наценки