Легендарный итальянский защитник и обладатель "Золотого мяча" 2006 года Фабио Каннаваро близок к тому, чтобы стать главным тренером сборной Узбекистана. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже достигли устного соглашения, и контракт с национальной командой должен быть подписан до 4 октября, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Сборная Узбекистана, пробившаяся на чемпионат мира-2026, рассчитывает, что именитый специалист поможет команде достойно выступить на мундиале в Северной Америке. Для Каннаваро это станет первым опытом работы с национальной сборной.

Ранее 50-летний итальянец тренировал клубы в Азии, где добился определённых успехов, в частности в Китае. Попытки закрепиться в Европе оказались менее удачными: его работа в загребском "Динамо" завершилась спустя четыре месяца, а из итальянского "Удинезе" он был уволен после шести матчей.

Назначение Каннаваро станет одним из самых громких событий в истории узбекского футбола и серьёзным шагом в подготовке к предстоящему чемпионату мира.