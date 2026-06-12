Область Абай первой в стране обновила исторические железнодорожные вокзалы

Железнодорожные станции Аул и Белагаш в Абайской области, помнящие ещё эпоху конца 1920-х годов, получили вторую жизнь. Накануне состоялось техническое открытие вокзалов после масштабной реконструкции, которая превратила исторические здания в современные и технологичные транспортные хабы. В торжественной церемонии приняли участие аким области Абай Берик Уали, вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов и управляющий директор «Қазақстан темір жолы» Марат Искалиев.

Вокзалы станций Аул и Белагаш были построены в 1929 и 1926 годах соответственно. Почти за вековую историю эти объекты III класса стали родными для местных жителей и транзитных пассажиров. Однако время требовало кардинальных перемен. Несмотря на скромную площадь зданий (236 кв. м в Ауле и 229 кв. м в Белагаше), объём проделанных работ впечатляет. Проектировщикам удалось полностью обновить облик вокзалов, сохранив их функциональность и сделав ставку на казахстанское производство.

В ходе модернизации оба вокзала получили современный архитектурный облик с использованием строительных материалов казахстанского производства. Обновлены фасады и кровля зданий, выполнены внутренняя и наружная отделка, установлены алюминиевые витражные конструкции с энергосберегающими стеклопакетами. Полностью модернизированы инженерные сети, включая системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения, - сообщили в КТЖ.

Внутреннюю отделку выполнили из негорючих материалов, установили современные пожарные сигнализации и казахстанские системы вентиляции. Интерьеры вокзалов адаптировали под запросы современного пассажира. В залах ожидания появились кондиционеры, новая мебель и прочные антивандальные кресла.

Особый акцент при реконструкции был сделан на создании безбарьерной среды для маломобильных граждан. Теперь вокзалы оборудованы удобными пандусами, тактильной плиткой для слабовидящих, понятной и доступной навигацией. Не остались без внимания пассажирские платформы и прилегающая территория — их полностью реконструировали и благоустроили.

Модернизация коснулась не только пассажирской зоны. В зданиях вокзалов созданы современные рабочие места для сотрудников станций и товарных касс. Проект позволил кардинально улучшить санитарно-бытовые условия труда железнодорожников. Как отметили в пресс-службе «Қазақстан темір жолы», обновлённые станции Аул и Белагаш теперь полностью соответствуют строгим стандартам безопасности и санитарным нормам, гарантируя пассажирам качественно новый уровень сервиса.