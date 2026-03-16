В Костанайском межрайонном суде рассмотрели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Подсудимого признали виновным в том, что во время конфликта он облил женщину бензином и поджег ее, передает BAQ.kz.

Как установил суд, инцидент произошел в августе 2025 года на территории одного из дачных участков в Костанайском районе.

Во время возникшей ссоры мужчина облил потерпевшую бензином и поджег. В результате женщина получила тяжелые термические ожоги.

По данным суда, площадь ожогов составила 30–35% поверхности тела, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимому 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Потерпевшая также просила суд назначить строгое наказание.

Сам подсудимый признал вину и попросил суд назначить наказание ближе к минимальному сроку.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

При вынесении приговора суд учел смягчающее обстоятельство - наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка на иждивении. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Кроме того, суд удовлетворил требования потерпевшей о возмещении материального ущерба и морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.