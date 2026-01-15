В Северо-Казахстанской области полицейские устанавливают дропперов, которым житель района перевел около 3,5 млн тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В одном из районов Северо-Казахстанской области полицейские приняли заявление местного жителя, который доверился обещаниям крупных заработков на “инвестициях”.

Он рассказал, что увидел в социальной сети объявление о заработке путем официальных выплат по государственной программе одной из крупных казахстанских компаний. Сельчанин перешел по ссылке в диалоговое окно мессенджера. Ему сообщили, что для участия в программе надо делать “инвестиционные вложения”. Мужчина оформил кредиты и частями перевел деньги на указанные ему номера банковских карт.

После этого общение с “менеджерами” прекратилось, и он понял, что стал жертвой мошенников.

Стражи порядка напоминают: нельзя доверять обещаниям “легкого заработка” в интернете, даже если реклама сопровождается видеороликами с известными людьми — такие видео мошенники генерируют с помощью искусственного интеллекта. Для заработка на инвестициях нужно искать официальные ресурсы с хорошей репутацией. П

Помните, что мошенники могут создать сайты, внешне почти неотличимые от официальных, поэтому очень важно никуда не переходить по случайным ссылкам из объявлений в социальных сетях и сообщений в мессенджерах.





