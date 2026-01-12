Духовное управление мусульман Казахстана вынесло вердикт касательно дипфейков, передает BAQ.KZ

В ДУМК подчеркнули, ислам не запрещает развитие науки и технологий, открытия. Однако это развитие должно основываться на человеческом благе, справедливости, морали и осуществляться в рамках шариата. Поэтому любая технология, применяемая в добрых целях – допустима, а в злых, вредных-запрещена.

- С помощью технологии Deepfake категорически запрещено делать то, что человек на самом деле не говорит, или делать то, что он не делал, распространять дезинформацию, согласно шариату. Распространение такой дезинформации нарушает спокойствие страны и создает хаос внутри общества. Если не предотвратить, последствия нанесут ущерб обществу, подорвав солидарность страны, - говорится в сообщении.

Так как дипфейк обычно используется с целью причинить вред другим, то распространение дезинформации, обман людей с помощью технологии дипфейка так, как будто человек говорит то, что он на самом деле не сказал, или делает то, что он не сделал, запрещено шариатом.