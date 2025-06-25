Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по пресечению деятельности недобросовестных микрофинансовых организаций, использующих нелегальные схемы кредитования, передаёт BAQ.KZ.

Как отмечают в АФМ, под видом легальных займов гражданам навязывались дополнительные комиссии, страховые взносы и прочие скрытые платежи, что позволяло обходить установленные законом ограничения по ставкам вознаграждения.

Многие заемщики оказывались в ситуации, когда им приходилось возвращать суммы, многократно превышающие размер первоначального займа.

С начала года в Казахстане было закрыто пять таких микрофинансовых организаций. По данным АФМ, от их действий пострадали свыше 300 тысяч граждан, а общий объем переплаченных средств составил 71 миллиард тенге.

В Агентстве призывают казахстанцев быть бдительными: "Прежде чем оформлять заем, внимательно проверяйте условия договора. Ваше право — знать, за что вы платите. Настоящие МФО не дают займы "без проверки" и всем подряд без соблюдения правил".