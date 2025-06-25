Обман на 71 млрд: сотни тысяч казахстанцев попали в долговые ловушки МФО
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Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по пресечению деятельности недобросовестных микрофинансовых организаций, использующих нелегальные схемы кредитования, передаёт BAQ.KZ.
Как отмечают в АФМ, под видом легальных займов гражданам навязывались дополнительные комиссии, страховые взносы и прочие скрытые платежи, что позволяло обходить установленные законом ограничения по ставкам вознаграждения.
Многие заемщики оказывались в ситуации, когда им приходилось возвращать суммы, многократно превышающие размер первоначального займа.
С начала года в Казахстане было закрыто пять таких микрофинансовых организаций. По данным АФМ, от их действий пострадали свыше 300 тысяч граждан, а общий объем переплаченных средств составил 71 миллиард тенге.
В Агентстве призывают казахстанцев быть бдительными: "Прежде чем оформлять заем, внимательно проверяйте условия договора. Ваше право — знать, за что вы платите. Настоящие МФО не дают займы "без проверки" и всем подряд без соблюдения правил".
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