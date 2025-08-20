Казахстанец придумал способ жить красивой жизнью за чужой счёт. В течение пяти месяцев он останавливался в пятизвёздочных отелях, ужинал в дорогих ресторанах и покупал одежду в элитных бутиках, предъявляя неподтверждённые платёжные поручения от имени банка, передает BAQ.KZ.

Обманщик рассылал фиктивные документы через банковское приложение, создавая иллюзию успешного предпринимателя. Его жертвами становились сотрудники отелей, ресторанов и магазинов, которые не проверяли подлинность документов и предоставляли услуги и товары "в кредит доверия".

Так, злоумышленник с друзьями проживал в люксовых номерах отеля несколько дней, заказывая еду и напитки, а оплата так и не поступала. Общая сумма ущерба от его действий составила более 8 млн тенге.

В суде мужчина признал вину и пояснил, что пошёл на мошенничество ради имиджа и популярности в социальных сетях, где публиковал фотографии из ресторанов и отелей, выдавая себя за успешного бизнесмена.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы, а ущерб постановил взыскать в пользу потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу.

Прокуратура напоминает: всегда проверяйте подлинность платёжных документов, чтобы избежать подобных случаев мошенничества.