В Западно-Казахстанской области задержаны двое братьев, подозреваемых в мошенничестве, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. По данным следствия, мужчины, ранее знакомые с 68-летней жительницей региона, обманули её и завладели деньгами в размере 830 тысяч тенге, воспользовавшись доверием пенсионерки.

Правоохранительные органы уточнили, что оба подозреваемых уже имели судимости за различные правонарушения. В их отношении возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Полиция призывает граждан быть бдительными, не доверять незнакомым или малознакомым людям и при первых признаках мошенничества обращаться в правоохранительные органы.