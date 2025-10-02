Обманули бабушку на 800 тысяч тенге: в ЗКО под следствием оказались два брата
Ранее оба были судимы.
Сегодня, 00:32
Фото: Polisia.kz
В Западно-Казахстанской области задержаны двое братьев, подозреваемых в мошенничестве, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. По данным следствия, мужчины, ранее знакомые с 68-летней жительницей региона, обманули её и завладели деньгами в размере 830 тысяч тенге, воспользовавшись доверием пенсионерки.
Правоохранительные органы уточнили, что оба подозреваемых уже имели судимости за различные правонарушения. В их отношении возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.
Полиция призывает граждан быть бдительными, не доверять незнакомым или малознакомым людям и при первых признаках мошенничества обращаться в правоохранительные органы.
