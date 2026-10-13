Обманутые дольщики Алматы дождались помощи

В Алматы межведомственная комиссия по вопросам долевого участия помогает решить проблемы покупателей квартир в нескольких проблемных жилых комплексах. Комиссию создали по поручению акима города Дархана Сатыбалды. По ЖК Esentai City урегулировали вопрос снятия арестов с недвижимости, что позволит продолжить строительство. Для дольщиков ЖК «Достар Делюкс» представили механизм возмещения ущерба.

Для завершения строительства Monblanc определили инвестора, готового выкупить участок и компенсировать ущерб дольщикам. Сейчас стороны готовят соответствующие соглашения. По жилым комплексам Pine Hill и Sky Club, строительство которых велось незаконно, комиссия также договорилась с инвестором. Передача участков состоится после снятия арестов и восстановления утраченных документов.

После этого инвестор должен будет погасить задолженность перед дольщиками. Комиссия продолжает работу и по другим проблемным объектам, включая ЖК «Швейцария» и Silver Hills. По ним ожидают завершения расследований уголовных дел. Ранее в управлении градостроительного контроля Алматы пояснили, что для каждого проблемного объекта определят отдельный механизм решения: завершение строительства или альтернативную помощь дольщикам.

Перед покупкой жилья в новостройке горожанам рекомендуют проверять документы застройщика.