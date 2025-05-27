В Казахстане в апреле 2025 года наблюдается рекордный отток наличных российских рублей в обменных пунктах. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передаёт BAQ.KZ.

По информации регулятора, обменники купили у населения российских рублей на сумму, превышающую продажи, на рекордные 30,8 млрд тенге — это самый высокий показатель с начала 2020 года. Такой резкий отток свидетельствует о продолжающемся снижении интереса к наличной российской валюте среди казахстанцев.

При этом средний курс российского рубля в апреле вырос на 6,7% по сравнению с мартом, что говорит о девальвации тенге относительно этой валюты. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении американского доллара и евро: в апреле курс доллара повысился на 3,3%, а евро — сразу на 7,5%.

Чистый спрос на наличные доллары в обменниках упал до 66,9 млрд тенге, что на 9% меньше, чем в марте 2025 года, и на 54% ниже, чем в апреле 2024 года. Для евро ситуация ещё более выражена: чистый спрос снизился на 58% в месячном выражении и на 85% в годовом, достигнув 4,9 млрд тенге.

Эксперты связывают эти изменения с укреплением безналичных расчетов и изменениями на валютном рынке. Национальный банк Казахстана продолжает следить за ситуацией и призывает граждан учитывать валютные риски при обмене наличных денег.