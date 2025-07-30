По всему городу развернулись сразу два экологических события, которые объединили сотни жителей: молодёжь, студентов и эковолонтёров. Главная цель – не просто очистка, а воспитание экологической ответственности и культуры, передает BAQ.KZ.

Жители сдавали пластиковые бутылки на трёх площадках: Восточный парк, Театр юного зрителя и Молодёжный центр. За сдачу 10 и более бутылок участникам выдавались купоны на мороженое. Было подготовлено 2000 призов, а собранный пластик направлен на переработку.

Организаторы подчеркнули, что цель акции – формировать у горожан сознательное отношение к отходам и природе.

На городском пляже собрались более 300 школьников, студентов и эковолонтёров. В игровой форме они очищали территорию и учились сортировать мусор, повторно использовать материалы и беречь природу.

"Мероприятие направлено на экологическое воспитание молодёжи", — отметил Руслан Кожекенов, директор Молодёжного ресурсного центра Темиртау.

Он добавил, что организаторы предусматривали комфорт и безопасность: раздавали воду, мешки, перчатки и бейсболки, при жаркой погоде патрулировали скорая помощь и полиция.

По окончании мероприятия участники получили подарочные сертификаты и купоны на посещение местных развлекательных центров.

Эти акции стали частью большой экологической стратегии города: жители Темиртау не просто убирают мусор, но и учатся беречь природу, действовать сообща и осознанно.