В ходе подводных работ военнослужащими Вооружённых Сил РК на глубине около 14 метров в озере Сорбулак в Алматинской области обнаружены частичные фрагменты воздушного судна и тело, передает BAQ.KZ.

С первых часов после происшествия под руководством Министерства обороны ведётся круглосуточная поисково-спасательная операция с привлечением всех необходимых сил и средств.

В рамках совместной работы Министерства обороны, МЧС, МВД и других ведомств, при поддержке Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК, проведены математические расчёты с использованием спутниковых данных, что позволило определить ориентировочный район возможного нахождения вертолёта.

"Незамедлительно в данный квадрат были направлены поисковые группы и специализированная техника. В ходе подводных работ военнослужащими Вооружённых Сил РК на глубине около 14 метров обнаружены частичные фрагменты воздушного судна и тело. В настоящее время проводится процедура опознания", - говорится в сообщении ведомства.

Поиски осложнены низкой видимостью под водой и илистыми отложениями, что существенно замедляет работу водолазов и инженерных подразделений. Несмотря на сложные условия, все задействованные силы действуют слаженно и целенаправленно для скорейшего завершения операции.