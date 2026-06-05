Обновились содержание и подходы во внутренней политике – Токаев

4 июня, в День государственных символов, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе «Атамекен» в Астане. В своём выступлении Глава государства подчеркнул глубокие изменения, происходящие в стране.

«Особенно глубокие изменения происходят в общественном сознании. Обновились содержание и подходы во внутренней политике. В стране утверждаются такие ценности, как солидарность, трудолюбие, дисциплинированность, бережливость, меняются мировоззрение и модели поведения граждан. Наши соотечественники стремятся жить в Справедливой, Культурной, Чистой и Безопасной стране», – заявил Токаев.

Президент назвал государственные символы «ярким воплощением ценностей нашего народа» и «тремя столпами» государственности: Герб – образ государственности, Гимн – голос свободы, небесно-голубой стяг – воплощение Независимости. Он отметил, что уважение к ним – «высшее мерило патриотического духа».

Токаев связал День символов с историческим выбором, сделанным в марте на общенациональном референдуме. Принятая новая Конституция, по его словам, стала «незыблемым сводом правил Справедливого Казахстана» и «главным законом государства на многие десятилетия». Она закрепила территориальную целостность, суверенитет, права и свободы граждан, а также конституционные обязанности по соблюдению Закона и Порядка, развитию образования, науки, сохранению чистоты и поддержке волонтёрства.

Особое внимание Токаев уделил предстоящим большим изменениям: Конституция вступает в силу 1 июля, в августе состоятся выборы в однопалатный Курултай, в сентябре будет сформирован Қазақстан Халық Кеңесі.

«Мы вступаем в период больших изменений. Эволюционирует сам уклад жизни, меняются система ценностей, ментальность, модели поведения граждан», — подчеркнул Президент.

Он призвал все здравые и прогрессивные общественно-политические силы консолидироваться вокруг общенациональных ценностей и целей. Главной задачей остаётся укрепление единства народа — «непременное условие успешного развития страны».

В выступлении также прозвучала мысль о неразрывной связи прошлого и будущего: современная президентская модель власти восходит к политической системе Золотой Орды, а уважение к истории и преемственности поколений остаётся важнейшим ориентиром.

«Пусть всегда высоко реет наш бирюзовый стяг! Пусть будет вечным наше государство!» – завершил своё обращение Касым-Жомарт Токаев.

Выступление Президента прозвучало на фоне масштабной конституционной трансформации и стало важным сигналом о том, что обновление внутренней политики Казахстана носит системный и долгосрочный характер.