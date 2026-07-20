Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, передает BAQ.KZ.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила вторую строчку мирового рейтинга, набрав 8143 очка. Лидером по-прежнему остается белорусская теннисистка Арина Соболенко с 8550 очками, а третье место занимает американка Джессика Пегула (6301).

Еще одна представительница Казахстана Юлия Путинцева улучшила свое положение, поднявшись сразу на три позиции. Теперь она занимает 79-е место с 904 очками.

В парном рейтинге лучшая теннисистка Казахстана Анна Данилина также сохранила свои позиции. С 6775 очками она остается шестой ракеткой мира.

Читай также:

Слезы Месси, поддержка Ямаля и появление Трампа: что происходило после финала ЧМ-2026