Обновлен рейтинг WTA: как изменились позиции казахстанских теннисисток
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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, передает BAQ.KZ.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила вторую строчку мирового рейтинга, набрав 8143 очка. Лидером по-прежнему остается белорусская теннисистка Арина Соболенко с 8550 очками, а третье место занимает американка Джессика Пегула (6301).
Еще одна представительница Казахстана Юлия Путинцева улучшила свое положение, поднявшись сразу на три позиции. Теперь она занимает 79-е место с 904 очками.
В парном рейтинге лучшая теннисистка Казахстана Анна Данилина также сохранила свои позиции. С 6775 очками она остается шестой ракеткой мира.
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