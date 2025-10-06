С 2026 года будет обновлён список государственных органов, предоставляющих данные в систему ОСМС, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Правительство обновило порядок предоставления информации в систему обязательного социального медицинского страхования. Соответствующее постановление вступит в силу с 1 января 2026 года.

Внесённые поправки направлены на совершенствование процесса сбора и передачи данных о гражданах и иностранцах. Основная цель изменений — обеспечить своевременное и полное предоставление информации о гражданах Казахстана, а также о трудовых мигрантах из стран Евразийского экономического союза и членах их семей, временно пребывающих на территории страны.

Как и прежде, вся информация будет передаваться через Государственную корпорацию "Правительство для граждан". Эта структура отвечает за доставку данных в единую информационную систему обязательного социального медицинского страхования.

Кроме того, в постановлении уточнены ссылки на статьи 26 и 26-1 Закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" и расширен список ответственных государственных органов.

Основные изменения:

— Данные теперь будут предоставляться не только в отношении граждан Казахстана, но и в отношении трудовых мигрантов из стран ЕАЭС и членов их семей.

— Как указано в пункте 1 постановления, все государственные органы, перечисленные в приложении к документу, обязаны предоставлять сведения.

— Обновлены положения, касающиеся Министерства труда и социальной защиты населения.

Теперь министерство будет передавать данные через несколько цифровых систем, среди которых:

информационная система "Рынок труда";

централизованная база получателей пенсий и пособий;

организация по обработке платежей;

"Цифровая карта семьи".

Министерство будет предоставлять сведения по следующим категориям:

официально зарегистрированные безработные;

неработающие родители и опекуны, ухаживающие за ребёнком с ограниченными возможностями;

лица, осуществляющие уход за гражданами с инвалидностью I группы;

пенсионеры и ветераны Великой Отечественной войны;

граждане, более трёх месяцев не перечислявшие пенсионные взносы, находящиеся в социально уязвимом или кризисном положении.

Также в обновлённый перечень включена Судебная администрация Республики Казахстан. Этот орган будет предоставлять данные для ОСМС через информационную систему судов.

По мнению экспертов, внесённые поправки усовершенствуют механизм обмена данными и позволят обеспечить полное охват социально уязвимых групп медицинским страхованием.

Новое постановление рассматривается как часть реформ, направленных на цифровизацию системы ОСМС и укрепление социальной справедливости.

С 2026 года процесс передачи данных будет расширен, охватывая также мигрантов и иностранцев из стран ЕАЭС. Это повысит прозрачность системы ОСМС, а также актуальность и эффективность данных в сфере социального страхования.