Сегодня в городе Павлодар состоялся форум с экспертами на тему "Обновленная Конституция – основа устойчивого развития".

Цель мероприятия – всестороннее экспертное обсуждение положений обновлённой Конституции, выработка профессиональных предложений по её практической реализации и формирование консолидированной позиции экспертного сообщества в поддержку конституционных реформ.

В рамках форума выступили эксперты в области политики, государственного управления и образования, представителей партии и научного сообщества. Участники обсудили значение конституционных реформ для долгосрочного развития страны, их влияние на общественно-политические процессы и механизмы эффективного применения конституционных норм на практике.

Заместитель руководителя Центрального аппарата "Ауыл" партиясы Нурхат Ораш в своем выступлении отметил, что новый проект Конституции является стратегическим документом, определяющим долгосрочные ориентиры развития страны. Он подчеркнул, что предлагаемые изменения отражают общественный запрос на справедливость, ответственность власти и укрепление правовых основ государства, а также направлены на формирование современной и устойчивой политической системы.

"Предлагаемые реформы прежде всего направлены на защиту интересов народа, сохранение баланса между ветвями власти и усиление роли местного самоуправления. Кроме того, они создают прочную правовую базу для устойчивого социально-экономического развития страны, укрепления доверия граждан к государственным институтам и формирования более ответственной и открытой модели управления", - заявил Н. Ораш.

Руководитель аппарата фракции "Ауыл" партиясы в Мажилисе Парламента РК Жазира Султанкулова отметила, что "Ауыл" партиясы полностью и безоговорочно поддерживает проект новой Конституции, рассматривая его как важнейший шаг для политического и общественного развития страны.

"Проект нового Основного закона страны был подготовлен на основе всестороннего анализа предложений, поступивших от граждан, политических партий, общественных организаций и ведущих экспертов, а также с учетом результатов открытых публичных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений", – отметила Ж. Султанкулова.

Член Правления по стратегическому развитию, международному сотрудничеству и цифровизации – проректор Салтанат Аубакирова отметила, что для академического сообщества особую роль играет не только правовая модернизация, но и воспитание у молодёжи уважения к нормам закона и гражданской ответственности. По её словам, обновлённые конституционные ориентиры создают основу для усиления образовательной и просветительской работы в вузах и формирования поколения, ориентированного на созидательное развитие страны.

Политолог Борис Поломарчук заявил, что предлагаемые конституционные изменения демонстрируют эволюционный характер политической системы и направлены на повышение прозрачности институтов власти и расширение общественного участия в принятии решений. Он подчеркнул, что подобные шаги способствуют укреплению доверия между государством и обществом.

Эксперт-политолог Еламан Елемес отметил, что переход к обновленной партийной системе и новой структуре Парламента поднимет политическую культуру страны на новый уровень. Особо была подчеркнута норма о том, что изменения в Основной закон теперь могут вноситься исключительно через всенародный референдум, что является высшей гарантией стабильности государства.

После выступлений состоялась сессия экспертного обсуждения, направленная на обмен профессиональными позициями и выработку предложений по рассматриваемой тематике.

По итогам встречи участники пришли к единому выводу: новая Конституция - это стратегический выбор, позволяющий заложить фундамент безопасного, чистого и справедливого государства.

Проведение экспертного форума стало важной площадкой для профессионального диалога, выработки содержательных рекомендаций и укрепления поддержки курса на устойчивое развитие государства.