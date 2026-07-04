Обновленное двухэтажное здание вокзала в Абайской области запустят в августе

Аким области Берик Уали посетил город Шар Жарминского района, где ознакомился с ходом строительства ряда объектов социальной и инфраструктурной значимости.

В первую очередь глава региона побывал на строительной площадке нового бассейна. Строительство объекта началось в прошлом году. В настоящее время ведутся работы по бетонированию стен бассейна и установке ограждения территории.

Общая площадь бассейна составит 1298 квадратных метров. Спортивный объект с четырьмя дорожками будет иметь длину 25 метров и ширину 10 метров. За одну смену он сможет принимать до 50 человек. Также проектом предусмотрены площадки для волейбола и баскетбола. Исполняющий обязанности акима Жарминского района Берик Терликбаев сообщил, что для полного завершения проекта требуется дополнительное финансирование.

Аким области поручил подрядной организации уделить особое внимание качеству и срокам выполнения работ, а также завершить строительство своевременно.

«Строительство бассейна необходимо завершить и ввести его в эксплуатацию до конца года. Городу Шар нужен бассейн, жители его ждут. Необходимые средства будут предусмотрены. В прошлом году мы полностью реконструировали местный Дом культуры. Сейчас ведется ремонт нескольких улиц. В целом развитие города Шар находится на моем личном контроле, и эта работа будет продолжена», – отметил Берик Уали.

Также глава региона ознакомился с ходом реконструкции железнодорожного вокзала города Шар.

Здание вокзала было построено в 1982 году, последний капитальный ремонт проводился в 2012 году. Ежедневно вокзал обслуживает около 160 пассажиров.

Реконструкция вокзала началась во втором квартале прошлого года. По словам подрядчиков, обновленное двухэтажное здание будет введено в эксплуатацию уже в августе.

В ходе реконструкции площадь здания увеличится с 413 до 654 квадратных метров. Полностью заменят кровлю, выполнят внутреннюю и внешнюю отделку, модернизируют системы водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования. Будут отремонтированы пассажирские платформы, благоустроена прилегающая территория. Вокзал оснастят новой мебелью и необходимым оборудованием.

Аким области подчеркнул, что реконструкция вокзала направлена на создание более комфортных условий для жителей и пассажиров.