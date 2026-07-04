Обновленное двухэтажное здание вокзала в Абайской области запустят в августе
В Зерендинском районе строится бассейн и реконструируется железнодорожный вокзал.
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Аким области Берик Уали посетил город Шар Жарминского района, где ознакомился с ходом строительства ряда объектов социальной и инфраструктурной значимости.
В первую очередь глава региона побывал на строительной площадке нового бассейна. Строительство объекта началось в прошлом году. В настоящее время ведутся работы по бетонированию стен бассейна и установке ограждения территории.
Общая площадь бассейна составит 1298 квадратных метров. Спортивный объект с четырьмя дорожками будет иметь длину 25 метров и ширину 10 метров. За одну смену он сможет принимать до 50 человек. Также проектом предусмотрены площадки для волейбола и баскетбола. Исполняющий обязанности акима Жарминского района Берик Терликбаев сообщил, что для полного завершения проекта требуется дополнительное финансирование.
Аким области поручил подрядной организации уделить особое внимание качеству и срокам выполнения работ, а также завершить строительство своевременно.
«Строительство бассейна необходимо завершить и ввести его в эксплуатацию до конца года. Городу Шар нужен бассейн, жители его ждут. Необходимые средства будут предусмотрены. В прошлом году мы полностью реконструировали местный Дом культуры. Сейчас ведется ремонт нескольких улиц. В целом развитие города Шар находится на моем личном контроле, и эта работа будет продолжена», – отметил Берик Уали.
Также глава региона ознакомился с ходом реконструкции железнодорожного вокзала города Шар.
Здание вокзала было построено в 1982 году, последний капитальный ремонт проводился в 2012 году. Ежедневно вокзал обслуживает около 160 пассажиров.
Реконструкция вокзала началась во втором квартале прошлого года. По словам подрядчиков, обновленное двухэтажное здание будет введено в эксплуатацию уже в августе.
В ходе реконструкции площадь здания увеличится с 413 до 654 квадратных метров. Полностью заменят кровлю, выполнят внутреннюю и внешнюю отделку, модернизируют системы водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования. Будут отремонтированы пассажирские платформы, благоустроена прилегающая территория. Вокзал оснастят новой мебелью и необходимым оборудованием.
Аким области подчеркнул, что реконструкция вокзала направлена на создание более комфортных условий для жителей и пассажиров.
«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках программы национальной компании «Казахстан темир жолы» по модернизации вокзальной инфраструктуры по всей стране началась реконструкция 124 железнодорожных вокзалов. Недавно после обновления первыми в стране были введены в эксплуатацию вокзалы на станциях Ауыл и Белагаш Бородулихинского района. В настоящее время продолжается реконструкция восьми железнодорожных вокзалов региона – в Семее, Аягозе, Шаре, Актогае, Жаланашколе, Дегелене, Ушбиике и на станции Жарма. Самое главное – завершить все работы и ввести объекты в эксплуатацию в установленные сроки», – сказал Берик Уали.
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