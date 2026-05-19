Обновлённый стадион имени Мунайтпасова откроют в техническом режиме через неделю
По данным ведомства, стоимость проекта составляет 17,3 млрд тенге.
Сегодня 2026, 21:30
52Фото: Министерство туризма и спорта РК
Обновлённый стадион имени Мунайтпасова в Астане начнёт работу в техническом режиме уже через неделю. Об этом сообщил генеральный секретарь генсекретарь КФФ Давид Лория на своей странице в Instagram.
Ранее в Министерстве туризма и спорта Казахстана заявляли, что полное завершение реконструкции объекта запланировано на первый квартал 2026 года.
Финансирование строительства осуществляется за счёт средств специального государственного фонда, сформированного из возвращённых государству незаконно приобретённых активов.
После завершения всех работ стадион имени Мунайтпасова должен стать одной из современных спортивных арен страны и площадкой для проведения крупных футбольных и спортивных мероприятий.
