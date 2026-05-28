Обогнал ли Казахстан соседей по зарплатам
Сегодня 2026, 03:36
Фото: BAQ.kz
Казахстан занял 69-е место в обновлённом мировом рейтинге стран по уровню среднемесячной заработной платы после уплаты налогов, опубликованном сервисом Numbeo.
Согласно данным рейтинга, средняя чистая зарплата в Казахстане составляет 639 долларов в месяц.
При этом Казахстан опережает ряд стран СНГ. В частности, более низкие показатели зафиксированы в Грузии (562 доллара), Узбекистане (518 долларов), Украине (497 долларов) и Азербайджане (433 доллара).
Среди стран СНГ более высокие позиции занимают:
- Россия – 976 долларов (54-е место);
- Беларусь – 774 доллара (61-е место);
- Молдова – 766 долларов (62-е место);
- Армения – 740 долларов (63-е место).
Лидерами мирового рейтинга стали Швейцария, где средняя зарплата после налогов составляет 7 603 доллара, Люксембург – 5 597 долларов и Сингапур – 4 411 долларов в месяц.