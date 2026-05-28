Обогнал ли Казахстан соседей по зарплатам

Казахстан занял 69-е место в обновлённом мировом рейтинге стран по уровню среднемесячной заработной платы после уплаты налогов, опубликованном сервисом Numbeo.

Согласно данным рейтинга, средняя чистая зарплата в Казахстане составляет 639 долларов в месяц.

При этом Казахстан опережает ряд стран СНГ. В частности, более низкие показатели зафиксированы в Грузии (562 доллара), Узбекистане (518 долларов), Украине (497 долларов) и Азербайджане (433 доллара).

Среди стран СНГ более высокие позиции занимают:

Россия – 976 долларов (54-е место);

Беларусь – 774 доллара (61-е место);

Молдова – 766 долларов (62-е место);

Армения – 740 долларов (63-е место).

Лидерами мирового рейтинга стали Швейцария, где средняя зарплата после налогов составляет 7 603 доллара, Люксембург – 5 597 долларов и Сингапур – 4 411 долларов в месяц.