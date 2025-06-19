В Акмолинской области вынесен приговор по резонансному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение теплоснабжения в Бурабайском районе, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, суд признал виновными должностное лицо районного Отдела ЖКХ и руководителя подрядной организации.

Оба фигуранта осуждены по статье 189 Уголовного кодекса РК (присвоение или растрата вверенного имущества) и приговорены к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Прокуратура выявила признаки преступления в ходе анализа расходования бюджетных средств, выделенных на теплоснабжение населения. По данным следствия, чиновник и подрядчик вступили в сговор с целью присвоения части денег, предназначенных для обеспечения теплом жилых домов в районе.

Вина подсудимых была подтверждена совокупностью доказательств и другими материалами уголовного дела. На сегодняшний день приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, тема прозрачности расходования бюджетных средств в сфере ЖКХ остаётся одной из наиболее острых, особенно в регионах, где изношенность инфраструктуры и дефицит ресурсов часто приводят к социальному напряжению.