Оборонные компании США увеличат производство в 4 раза
По всей стране подаются заявки на участие в тендерах на строительство новых предприятий военно-промышленного комплекса.
Президент США Дональд Трамп заявил, что крупнейшие американские оборонные корпорации согласились увеличить объемы производства вооружений в четыре раза. Об этом он написал в социальной сети Truth Social по итогам встречи в Белом доме с руководителями ведущих компаний военно-промышленного комплекса, передает BAQ.KZ.
По словам Трампа, во встрече приняли участие топ-менеджеры BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon.
"Они согласились в четыре раза увеличить производство оружия высочайшего класса, поскольку мы хотим как можно быстрее достичь максимального уровня объемов. Расширение производства началось за три месяца до встречи, и многие заводы и линии уже запущены", - отметил американский лидер.
Трамп также сообщил, что штаты по всей стране подают заявки на участие в тендерах на строительство новых предприятий военно-промышленного комплекса.
"Штаты по всей стране подают заявки на участие в тендерах на строительство этих новых заводов", - подчеркнул он.
По словам президента США, следующая встреча с руководством американского ВПК планируется через два месяца.
