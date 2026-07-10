Оборот лицензированных криптобирж достиг $8 млрд
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После принятия закона о цифровых активах оборот криптобирж вырос почти в 25 раз. Об этом на брифинге в Нацбанке сообщил заместитель Премьер-Министра - Министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.
«Торговый оборот лицензированных криптобирж МФЦА вырос с трехсот миллионов долларов в 2023 году до более восьми миллиардов долларов в 2025-м. Рост почти в 25 раз за два года», - сказал Мадиев.
В целом, по его словам, в юрисдикции МФЦА работают около 30 лицензированных провайдеров услуг цифровых активов. Зарегистрировано свыше 160 тысяч пользователей.
Ранее сообщалось, доходы от криптовалюты могут освободить от налога. Льгота может распространиться на операции с цифровыми активами, совершенные через регулируемую казахстанскую инфраструктуру.
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