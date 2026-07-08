Президент Казахстана подписал указ "О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов", который предусматривает создание новых условий для развития регулируемого рынка криптоактивов, передает BAQ.KZ.

Одной из ключевых инициатив документа станет введение налоговых стимулов для граждан. Предполагается, что доходы физических лиц от операций с цифровыми активами, совершенных через регулируемую казахстанскую инфраструктуру, могут быть освобождены от уплаты индивидуального подоходного налога.

Кроме того, власти намерены создать условия для добровольного раскрытия цифровых активов, которые сейчас находятся на иностранных нерегулируемых площадках. В дальнейшем их предлагается перевести на платформы отечественных провайдеров.

Как отметил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, указ станет основой для формирования современной цифровой экономики.

"Глава государства поставил перед нами четкую задачу: создать максимально благоприятные условия для развития технологического потенциала страны, и данный Указ – стратегический фундамент для перехода Казахстана к цифровой экономике нового поколения. Сегодня мы создаем среду, где цифровые активы становятся таким же понятным и безопасным инструментом, как и традиционные финансы", – заявил Мадиев.

По его словам, конечная цель – сделать Казахстан привлекательной площадкой для инвесторов и участников рынка цифровых активов.

"Наша цель – сделать Казахстан точкой притяжения глобального капитала и компетенций, обеспечив при этом максимальную прозрачность и защиту каждого участника этого рынка", – подчеркнул министр.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов отметил, что новые меры позволят создать понятные правила для всех участников отрасли.

"Данные меры создают предсказуемые условия для всех участников отрасли – от майнеров до финансовых организаций, способствуя укреплению позиций Казахстана в качестве регионального центра цифровых финансовых решений", – сказал он.

Ожидается, что реализация указа также позволит расширить возможности для бизнеса и инвесторов при сохранении механизмов защиты граждан и устойчивости финансовой системы.

Напомним, в начале июля Национальный Банк Казахстана выдал первую лицензию на осуществление деятельности криптообменника. Первым обладателем разрешения стала компания ТОО "Pax Finance". Полученная лицензия позволяет компании официально осуществлять покупку, продажу и хранение цифровых активов в рамках законодательства Казахстана. Кроме того, оператор сможет открывать собственные отделения и устанавливать криптоматы для обслуживания клиентов. Выдача первой лицензии стала очередным этапом формирования регулируемого рынка цифровых активов в стране.

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