За январь–сентябрь 2025 года оборот внутренней торговли Казахстана достиг 52,8 трлн тенге, что на 14,5% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Индекс физического объема составил 108,8%. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

"За 9 месяцев 2025 года ИФО торговли составил 108,8%. В номинальном выражении — 52,8 трлн тенге, что на 14,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Рост наблюдается во всех регионах страны", — отметил он.

Наибольший вклад внесли Алматы, Астана, Шымкент, Атырауская и Карагандинская области.

"На долю этих пяти регионов приходится 71,3% совокупного объема торговли, или 37,6 трлн тенге", — уточнил министр.

По его словам, именно эти регионы формируют ключевое направление развития торгового сектора, где сосредоточены инфраструктура логистики, цифровые сервисы и дистрибуционные мощности.

За январь–сентябрь объем оптовой торговли превысил 35,1 трлн тенге, а розничной — 17,5 трлн тенге, сообщил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на заседании Правительства.

"В структуре отрасли оптовая торговля занимает 66,4%. Ее объем составил более 35,1 трлн тенге, увеличившись на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", — отметил Шаккалиев.

Основной рост в оптовом сегменте обеспечили сырьевые непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения, доля которых составляет около 82%.

"При этом отмечается незначительное сокращение в сентябре объемов реализации сырой нефти и природного газа. Но эти объемы будут восполнены в следующих месяцах", — уточнил министр.

Розничная торговля также сохраняет положительную динамику. Индекс физического объема составил 107,1%, а объем оборота достиг 17,5 трлн тенге, что на 2,6 трлн тенге больше, чем годом ранее.

"Рост обеспечен как за счет непродовольственных (+1,7 трлн тенге), так и продовольственных (+0,9 трлн тенге) товаров. Реализация через торговые предприятия увеличилась на 6,7%, через индивидуальных предпринимателей, включая лиц, работающих на рынках, — более чем на 8,1%", — сообщил Шаккалиев.

Среди регионов лидерами по объемам розничного товарооборота стали Алматы (32,8%), Астана (14%) и Карагандинская область (7,3%). По словам министра, оптовый и розничный сегменты остаются важнейшими драйверами внутреннего рынка и вносят значительный вклад в развитие экономики страны.